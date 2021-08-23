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Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ

Новости. Общество
07:50, 26 Августа 2021
фото: Столица на Онего

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Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

Об этом написала на своей странице Вконтакте депутат Петросовета Галина Васильева.

Она ссылается на постановление № 2216 от 19.08.2021 «О предоставлении недвижимого муниципального имущества Петрозаводского городского округа в безвозмездное временное пользование ПУ ФСБ России по Республике Карелия».

По словам Васильевой, один из пунктов договора предписывает «сохранять внешний архитектурный облик фасада здания».

Здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

Власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В феврале 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить объект из программы приватизации. После этого была создана рабочая группа с участием представителей администрации, депутатов и общественников - одни должны были определить дальнейшую судьбу здания.

 

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