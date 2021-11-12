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Историческое здание в центре Петрозаводска изуродовали, прибив палки (ФОТО)

Новости. От читателей
12:06, 13 Декабря 2021
фото: © Юлия Свинцова / ВК

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К историческому зданию на площади Ленина, 2 в Петрозаводска прибили палки, чтобы предупредить людей о падении снега.

Известная в Петрозаводске общественница Юлия Свинцова на своей странице в соцсети сообщила, что "кто-то ретивый прибил рейки прямо к историческому зданию на пл. Ленина,2, чтобы натянуть предупредительную ленту и уберечь горожан от схода снега с крыши.

"Вид ужасный, да и, по-моему, сооружения не безопасные. Туристам будет на что поглядеть, прославимся на всю страну и не только", - написала Юлия Свинцова.

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