Историческую копию ботика Петра I спустят на воду в столице Карелии

Петрозаводчане 9 июня смогут увидеть торжественный спуск на воду исторической копии ботика Петра I, сообщили в администрации Петрозаводска.

В честь 350-летия со дня рождения первого российского императора в створе проспекта Ленина жителям и гостям города представят программу «Петровская гавань» от сотрудников морского клуба «Полярный Одиссей» и команды проекта «Школа поморской культуры традиционного судостроения и мореходства». Начало программы в 16.00.

Также в четверг 9 июня состоится открытие фотовыставки «По следам Петра Великого в Карелии». Ее подготовили специалисты Национального музея республики при участии Министерства культуры Карелии, администрации Петрозаводска и городского дома культуры.

Выставка рассказывает о важных для Карелии событиях первой четверти XVIII века. Для гостей специалисты Национального музея планируют провести экскурсию.