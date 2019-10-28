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Новости. Культура
13:59, 28 Октября 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

"Истории деревянного города" - экскурсия-прогулка по Старому городу

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В Ночь искусств 3 ноября музей "Кижи" приглашает горожан и гостей столицы Карелии совершить уникальную экскурсию по кварталу исторической застройки Петрозаводска.

Петрозаводск – один из немногих городов, в котором ещё сохранились фрагменты деревянной жилой и общественной застройки конца XIX века, одного из интереснейших периодов в истории России.

Наш город ведёт свою историю от 1703 года. Тогда населенный пункт у устья реки Лососинка назывался Петровской слободой. Толчок для развития города дало строительство Петровского металлургического, пушечного и оружейного завода.

Постепенно город рос, менялась его планировка, появлялись новые кварталы, строились новые здания. Ещё менее ста лет назад Петрозаводск был почти полностью деревянным поселением. В конце ХХ века в целях воссоздания небольшого типичного уголка старого Петрозаводска был разработан и реализовался план формирования квартала исторической застройки.

Здесь каждый деревянный дом имеет свою, "деревянную" историю. В ходе экскурсии вы узнаете, где проходили границы городского вала, что такое больничный городок, какие новейшие методики своего времени применял в лечении "страждущих умственным расстройством" врач-психиатр Иван Карлович Мейер, в каком жилом деревянном доме располагался гараж, какие здания в квартале – настоящие, а какие являются копиями старых домов, почему улицу Военную переименовали в Федосовой, что такое "сандрики" и "пилястры", какие звуки раздавались на территории слободки, в каком доме жил лесничий, потомок комиссара Временного правительства Петрозаводска Иероним Феликсович Кучевский, и многое другое.

Секретами квартала исторической застройки поделится ведущий специалист музея-заповедника "Кижи" Татьяна Ковальчук, "человек-праздник", как называют ее коллеги, т.к. уже более 10 лет она занимается организацией музейных мероприятий на острове Кижи и в Петрозаводске. Несколько лет подряд Татьяна занималась подготовкой и проведением "Иллюзий Старого города", которые стали одним из самых ярких и интересных праздников в событийном календаре Петрозаводска. Воссоздавая картинку губернского города конца XIX – начала XX вв., сотрудники музея глубоко изучили истории домов на берегу озера в устье Неглинки, рассказы местных жителей, особенности быта и занятий горожан.

Приглашаем всех желающих на экскурсию "Истории деревянного города" по кварталу исторической застройки Петрозаводска. Экскурсия станет увлекательной прогулкой – воспоминанием, соединяющим прошлое и настоящее нашего любимого города!

Начало – в 15.00 у кузницы по адресу Неглинская, 4.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-28 15:38:17
Полезное мероприятие.
Писарев
2019-10-28 16:00:06
новый, Согласен, а то не ровен час спалят.
Гость
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