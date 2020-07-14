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Историк Соколов рассказал, что его толкнуло на убийство аспирантки

Новости. Общество
19:40, 15 Июля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Известный историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко озвучил новую версию случившегося. Подсудимый заявил, что причина всему - травля.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. Историка задержали практически с поличным и он сразу признал обвинения в убийстве, объяснив преступление личными мотивами: Соколова с Ещенко связывали романтические отношения.

Как пишет "Российская газета", этой версии историк придерживался как во время следствия, так и на первых судебных заседаниях по его делу. В частности, он заявлял, что Анастасия Ещенко высказывала в его адрес оскорбления, говорила гадкие вещи про его детей. В итоге даже была обнародована личная переписка историка с убитой девушкой.

На прошедшем сегодня заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Олег Соколов неожиданно заявил, что причина в травле.

Соколов заявил, что на него оказывалось психотравмируещее воздействие со стороны одного из его оппонентов.

"Психотравмирующее воздействие от его клеветы положило причину всех этих страшных событий", - сказал Соколов на судебном заседании. В частности, историк сообщил, что в его парадной расписывали стены, один раз почта Анастасии Ещенко была взломана. Соколов также заявил, что некие люди специально ломали ему жизнь.

В этот раз на судебном заседании выступал коллега Соколова по кафедре Новой и новейшей истории СПбГУ, научный руководитель Анастасии Ещенко. Свидетель заявил, что конкретно он об отношениях Соколова и Ещенко не догадывался, зато слышал, как некоторые общие знакомые и студенты называли Олега Соколова "сир". И еще указал, что Соколов отождествлял себя с Наполеоном.

Сам Олег Соколов заявил, что из-за его увлечения личностью Наполеона Бонапарта пресса "изображает его сумасшедшим". Историк сказал, что его изучение личности Бонапарта и погружение в историю не выходили за грани разумного.

Известно, что Олег Соколов являлся одним из родоначальников исторической реконструкции в России. Сам он периодически появлялся на реконструкциях в характерной треуголке.

Следующее заседание по делу историка Соколова состоится 27 июля.

 

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