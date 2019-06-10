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Новости. Общество
11:26, 10 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Историки не нашли документальных подтверждений планов депортации карелов в 1944 году

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"Карельский вопрос" оказался одной из тем исторической конференции в Петрозаводском государственном университете.

Осенью 2005 года на стене дома номер 2 по улице Красной в Петрозаводске, где когда-то жил первый секретарь Карельского обкома ВКП (б) и Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов, открыли мемориальную доску бывшему руководителю республики. Провисела она недолго – жители Карелии не простили партийному вождю его участия в сталинских репрессиях: как первый секретарь обкома Куприянов вошел в состав особой тройки НКВД, которая приговорила к расстрелам и лагерям сотни ни в чем неповинных граждан. Сперва доску облили красной краской, а потом и вовсе сняли.

Однако в конце прошлого года депутат городского совета Петрозаводска Александр Анишин выступил с инициативой увековечить память бывшему коммунистическому руководителю Карело-Финской ССР за его заслуги в годы Великой Отечественной войны. Особо депутат Анишин отметил то обстоятельство, что Геннадий Куприянов "предотвратил выселение финно-угорских народов" с территории республики в 1944 году. История о том, как первый секретарь КП (б) Карело-Финской ССР не дал депортировать карелов в Сибирь и Казахстан, время от времени гуляет и по публикациям в СМИ, и в социальных медиа, но достоверных документальных подтверждений ее пока так никто и не представил.

"Карельский вопрос" оказался одной из тем исторической конференции, которая прошла в конце прошлой недели в Петрозаводском государственном университете. Профессор кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного университета Юрий Васильев рассказал участникам конференции о своем исследовании архивов, где он пытался найти хотя бы какие-то документы, касавшиеся планов депортации карельского населения из республики в 1944 году. Но, как сообщил Васильев, ему так и не удалось обнаружить свидетельств того, что эти планы существовали в реальности. Не исключено, что вся эта история – в том виде, котором она дошла до наших дней – оказалась во многом выдумана самим Куприяновым.  

Читайте подробнее в материале "Версия Куприянова не подтверждается документально"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2019-06-10 11:39:27
Такой бред несёт по жизни этот депутат , оказывается и карелов уже , по его мнению , собирались депортировать . А , что сам то ещё среди нас . Уже дайте ему 10 дней , пусть приведёт голову в порядок , без больничного .
Гость
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