Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Итальянский бренд Patrizia Pepe: безупречный стиль

Новости. Общество
13:29, 23 Сентября 2021

Новости партнеров

В настоящее время многие покупают брендовые вещи. Это не говорит о высоком уровне заработка, это показатель стремления к комфорту.

Часто вещи от мировых торговых марок можно приобрести по доступной стоимости. Главное, достаточно внимания уделить мониторингу предложений рынка. Выгодных и финансово привлекательных вариантов на просторах сети немало. Оригинальные вещи Patrizia Pepe в широком ассортименте можно приобрести по ссылке https://elyts.ru/brands/patrizia-pepe/.

Patrizia Pepe – это одна из наиболее популярных марок в Италии. Это оригинальная дизайнерская одежда, которая поражает неповторимостью деталей и влюбляет себя с первого взгляда. Бренд позиционирует себя, как роскошь в формате «минимализм». Pepe переводится как перец. Это соответствует действительности. Каждая коллекция получается «горячей» и острой. Вторая часть названия взята из имени дизайнера, который и создает удивительные коллекции одежды.

Реализуемые вещи действительно с «перчинкой». Поспешите в этом убедиться, перейдя на сайт elyts.ru. Они не оставляют равнодушным никого. Коллекции ассоциируются у большинства с такими понятиями, как изысканность, неординарность, многообразие цветовых решений и нестандартных сочетаний, а также колор-блокинг. Вещи в полной мере соответствуют духу времени и отражают потребности покупателей. Они максимально вписываются в современные модные тенденции.

Патриция сосредоточена на создании моделей, которые идеально подходят современной женщине. Они характеризуются динамичностью, элегантностью и женственностью, но при этом не лишены некоторой ироничности. Большая часть образов исключительно притягательные и поражают своей чувственностью. Также в продаже есть линии для подростков и мужчин.

Часто коллекции провокационные. Их можно охарактеризовать словосочетанием «городской шик». С их помощью будет просто сделать повседневный образ ярким и острым. Patrizia Pepe – это про вдохновение, дух свободы, легкость и непринужденность. Вещи словно заряжают положительной энергетикой и настраивают на позитив. Образы получаются экстравагантные и интригующие. Некоторые сочетания кажутся просто невозможными, но отлично сосуществуют. Поспешите стать ярче.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Аналитика

22.09.2021 15:46
Капитал
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
Работодателям Карелии в ближайшие 5 лет потребуется ежегодно по 5-6 тыс. новых сотрудников, и уже есть список предприятий с вакансиями.
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся 1
22.09.2021 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 15
16.09.2021 16:58
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»