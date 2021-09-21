Итальянский бренд Patrizia Pepe: безупречный стиль

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Patrizia Pepe – это одна из наиболее популярных марок в Италии. Это оригинальная дизайнерская одежда, которая поражает неповторимостью деталей и влюбляет себя с первого взгляда. Бренд позиционирует себя, как роскошь в формате «минимализм». Pepe переводится как перец. Это соответствует действительности. Каждая коллекция получается «горячей» и острой. Вторая часть названия взята из имени дизайнера, который и создает удивительные коллекции одежды.

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Патриция сосредоточена на создании моделей, которые идеально подходят современной женщине. Они характеризуются динамичностью, элегантностью и женственностью, но при этом не лишены некоторой ироничности. Большая часть образов исключительно притягательные и поражают своей чувственностью. Также в продаже есть линии для подростков и мужчин.

Часто коллекции провокационные. Их можно охарактеризовать словосочетанием «городской шик». С их помощью будет просто сделать повседневный образ ярким и острым. Patrizia Pepe – это про вдохновение, дух свободы, легкость и непринужденность. Вещи словно заряжают положительной энергетикой и настраивают на позитив. Образы получаются экстравагантные и интригующие. Некоторые сочетания кажутся просто невозможными, но отлично сосуществуют. Поспешите стать ярче.