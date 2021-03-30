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Итоговое сочинение по русскому языку перенесли

Новости. Общество
21:05, 30 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян
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Итоговое сочинение по русскому языку перенесено с 5 апреля на 15 апреля.

Соответствующий совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году отменять итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах не планируется, оно пройдет 15 апреля, а два резервных дня будут перед и после майских праздников.

"Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021 г.", - говорится в документе.

Уточняется, что резервными днями выбраны 5 и 19 мая.

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