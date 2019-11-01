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Новости. Общество
17:20, 01 Ноября 2019

Итоговый форум добровольцев пройдет в Петрозаводске

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С 15 по 17 ноября в Петрозаводске пройдет итоговый форум добровольцев Карелии "PRO ДОБРО", сообщили в пресс-службе Ресурсного центра добровольчества Карелии.

Участниками форума станут представители органов местного самоуправления, руководители, наставники и лидеры добровольческих команд Карелии.

Итоговый форум станет важным событием в сфере добровольческого движения региона. Он даст возможность обсудить насущные вопросы в сфере добровольчества, разработать общую концепцию развития движения в Республике Карелия. Экспертами форума выступят представители волонтерских организаций и благотворительных фондов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода и Республики Карелия.

"В этом году форум складывается из двух проектов: самого форума, который инициирует Министерство образования и Карельский региональный центр молодежи, и итоговой конференции по презентации "Стандарта добровольчества Карелии", которому наша команда посвятила целый год. Оргкомитет форума приготовил для гостей и экспертов насыщенную программу, которая позволит подвести промежуточные итоги работы в сфере развития добровольчества", – рассказала Дарья Маковецкая, руководитель Карельского центра развития добровольчества.

В этом году в рамках форума планируется сразу четыре образовательные площадки: для организаторов добровольцев и организаций, нуждающихся в помощь волонтеров, руководителей волонтерских команд на базе образовательных учреждений, тим-лидеров международных проектов и представителей средств массовой информации. Также во время проведения форума, 16 ноября, состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса общественного признания "Помогаю по-доброму".

Присоединиться к событию можно до 5 ноября, заполнив заявку участника на портале "ДобровольцыРоссии". Участником может стать любой человек от 18 лет, который интересуется темой добровольчества или работает с добровольцами, является наставником, волонтером или только планирует попробовать себя в волонтерской деятельности.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

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