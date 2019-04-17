Иван Ургант сильно "растолстел"

Гарик Мартиросян разместил фотографию Урганта, на которой его достаточно сложно узнать.

Известный юморист Гарик Мартиросян оригинально поздравил в Instagram своего коллегу Ивана Урганта с днем рождения. Он разместил фотографию шоумена, на которой звезду достаточно сложно узнать. Актер выглядит сильно поправившимся. Судя по всему, Мартиросян воспользовался фотошопом. Все знают, что Ургант следит за весом, чтобы не набирать лишних килограммов, пишет Teleprogramma.



Instagram

"С днём рождения, дорогой Ваня Ургант! Годы идут, а ты не меняешься! Оставайся всегда таким – позитивным, интеллигентным и обаятельным! Здоровья тебе и счастья! Я ТЯ ЛЮ!", – заявил Гарик Мартиросян.

Популярному юмористу Ивану Урганту 16 апреля исполнился 41 год. По этому поводу некоторые звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили его с праздником и пожелали удачи и успехов во всех делах.