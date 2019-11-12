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Новости. Общество
11:54, 12 Ноября 2019
фото: Кадр из видео / youtube-канал Вечерний Ургант

Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)

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В шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале 11 ноября ведущий рассказал о скандальной новости из Карелии.

Напомним, главе администрации Олонецкого района Сергею Прокопьеву вменяют в вину то, что он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.

Иван Ургант в шоу о последних новостях в России и мире высмеял карельского чиновника.

"Карельский чиновник предложил расстрелять четырех жителей, которые задают неудобные вопросы. Вот такая новость. Сейчас у многих вопрос, из какой части Карелии эта новость. Это из Северной Карелии… Глава районной администрации города Олонец Сергей Прокопьев заявил: " Была бы лицензия, четырех бы пристрелил, остальные успокоятся". Лицензия останавливает, конечно. Заметили, как редко новости к нам из Карелии приходят. Просто впервые гонца с новостью из Карелии не успели пристрелить на выезде из города", – посмеялся Иван Ургант.

По информации СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

Смотрите фрагмент видео о карельском чиновнике на минуте 2.02.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-11-12 13:39:24
Этого "Вечернего" смотреть уже тошно. Талантливый вроде мужик, а разменивает себя на низкопробную потеху публике
новый
2019-11-12 12:58:04
На скриншоте логотип Радио Свобода. Совпадение ? Не думаю. Местечковая либерастня постоянно отправляет в эту газетенку всякие сплетни, порочащую республику. Пора бы им уже хвосты поприжать. Карелия устала от экстремизма.
Koira
2019-11-12 13:19:55
новый, язык бы тебе прищемить портянка
Гость
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