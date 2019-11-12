Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)

В шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале 11 ноября ведущий рассказал о скандальной новости из Карелии.

Напомним, главе администрации Олонецкого района Сергею Прокопьеву вменяют в вину то, что он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.



Иван Ургант в шоу о последних новостях в России и мире высмеял карельского чиновника.



"Карельский чиновник предложил расстрелять четырех жителей, которые задают неудобные вопросы. Вот такая новость. Сейчас у многих вопрос, из какой части Карелии эта новость. Это из Северной Карелии… Глава районной администрации города Олонец Сергей Прокопьев заявил: " Была бы лицензия, четырех бы пристрелил, остальные успокоятся". Лицензия останавливает, конечно. Заметили, как редко новости к нам из Карелии приходят. Просто впервые гонца с новостью из Карелии не успели пристрелить на выезде из города", – посмеялся Иван Ургант.



По информации СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

Смотрите фрагмент видео о карельском чиновнике на минуте 2.02.