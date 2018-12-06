Из бюджета Карелии выделят еще 18 млн рублей на ремонт домов культуры

Ранее на ремонт ДК планировалось потратить 13 млн рублей, в итоге эта сумма увеличилась на 18 млн. Ремонт 26 районных домов культуры обойдется Карелии в 31 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.

Парламент Карелии принял поправку в бюджет будущего года, увеличив субсидию на ремонт домов культуры. Депутаты проголосовали за выделение дополнительного финансирования из регионального бюджета – 18 млн рублей на ремонт домов культуры.

Средства получат 16 домов культуры: в Сегеже, поселке Муезерский, Шокше, Новой Вилге, Шуе, Заозерье (Прионежский район), Ильинском, Коткозере (Олонецкий район), Кяппесельге (Кондопожский район), Чалне (Пряжинский район), Паданах, Шуньге, Пиндушах (Медвежьегорский район), Куганаволоке, Пяльме (Пудожский район), Софпороге (Лоухский район).

Напомним, неделю назад Парфенчиков на своей странице "Вконтакте" написал, что в 2019 году 10 домов культуры в районах республики смогут рассчитывать на субсидию в размере 13 млн рублей.