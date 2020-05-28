Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 12 человек

Пожар произошел 28 мая на Голиковке, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.45 пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Машезерской, 33-а. В 16.28 пожар ликвидирован.
Эвакуировали 12 человек.
Возгорание произошло в одной из квартир. Площадь горения составила 3 кв м.
Причина – аварийный режим работы электрооборудования.
Виновные и ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 28 мая в двухквартирном деревянном доме в Петрозаводске на пожаре погибли женщина.
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