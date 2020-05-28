В СК рассказали подробности пожара в Карелии, где погибла женщина

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в ночь на 28 мая в двухквартирном деревянном доме в Петрозаводске произошел пожар. При тушении в одной из квартир обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Напомним, 28 мая в в 03.12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 22 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на Вытегорском ш., 23. В 4.18 пожар ликвидирован.

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