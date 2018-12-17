Из горящего подвала в Петрозаводске спасли трех бомжей

Пожар произошел утром на улице Сегежской в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.01 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Сегежской, 17. Через 16 минут огонь потушили.

Из подвала вывели трех человек. Площадь повреждения – 1 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.