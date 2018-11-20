Из горящего в Петрозаводске общежития спасли около 40 человек

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Серьезный пожар произошел в общежитии на ул. Советской, сообщили в МЧС Карелии.
Пожар произошел в 12.23 на ул. Советской, 31 в здании общежития. В результате повреждено бытовое помещение на первом этаже второго подъезда на площади 7 кв м.
В 13.26 пожар был ликвидирован по рангу "1БИС", категории повышенной сложности. В тушении были задействованы все пожарные части города: 9 единиц техники, 31 пожарный.
Спасатели эвакуировали 37 человек, среди которых было пятеро детей, с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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