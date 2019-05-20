Из Карелии в Петербург госпитализировали мужчину с сильными ожогами

Мужчину с ожогами 2-3 степени на вертолете доставили в Санкт-Петербург, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Республиканской больницы им. В.А. Баранова в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) на вертолете санавиации доставили 59-летнего мужчину с ожогами кипятком нижних конечностей, туловища, кистей 2-3 АБ степени. Обожжено 40% поверхности тела.