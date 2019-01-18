Из Карелии за год выгнали 89 мигрантов

В соответствии с решением суда за пределы республики принудительно выдворено 89 иностранцев, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Из Карелии выгнали 89 иностранных граждан из государств ближнего зарубежья – Республики Украины, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, а также Иордании.

За прошедший год больше всего нарушений зафиксировано на территории Петрозаводска. Большинство выдворенных граждан родом из Узбекистана, Таджикистана и Украины.

В УФССП по Карелия это связывают с большим спортивным событием, которое проходило в стране летом прошлого года. За период проведения чемпионата мира по футболу было выдворено 23 иностранных гражданина, большинство из которых являлись выходцами из стран Африки.