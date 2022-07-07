Из квартиры в Петрозаводске пропали 3 млн рублей, но воровка сама проболталась спустя 6 лет

Петрозаводский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемой в краже более 3 млн рублей из квартиры своих друзей.

На скамье подсудимых оказалась 48-летняя жительница Петрозаводска. По версии следствия, 6 лет назад она похитила из квартиры своих знакомых 3,3 миллиона рублей и ювелирные изделия, стоимость которых потерпевшие оценили в 150 тысяч рублей.

Об этом «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора карельской столицы Олег Беляев.

По данным следствия, обвиняемая пришла в гости к потерпевшим и тайком взяла ключ от квартиры, а когда они уехали, совершила кражу. В течение 6 лет преступление оставалось нераскрытым, пока женщина случайно сама не проболталась сыну пенсионеров.

По словам Беляева, в начале обвиняемая призналась в краже и вернула потерпевшим часть похищенных денег и ювелирных изделий. Затем от явки с повинной она отказалась и попыталась свалить вину на своего мужа.

Начало судебного процесса, который будет вести судья Роман Парамонов запланировано на 28 июля.