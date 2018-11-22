Из огня в Карелии спасли двух человек

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Пожар произошел в жилом доме в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду, 21 ноября, в Питкяранте на ул. 2-ой Строительный квартал загорелся жилой дом из-за нарушений правил пользования печным оборудованием. Пожарные выехали на место в 13.30. Через 20 минут пожар ликвидировали.
Площадь повреждения – 3 кв м.
Из огня спасли двух человек.
Погибших и пострадавший нет. Причины, виновный и ущерб устанавливаются.
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