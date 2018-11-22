Из огня в Карелии спасли двух человек

Пожар произошел в жилом доме в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 21 ноября, в Питкяранте на ул. 2-ой Строительный квартал загорелся жилой дом из-за нарушений правил пользования печным оборудованием. Пожарные выехали на место в 13.30. Через 20 минут пожар ликвидировали.

Площадь повреждения – 3 кв м.

Из огня спасли двух человек.

Погибших и пострадавший нет. Причины, виновный и ущерб устанавливаются.