Из Петрозаводска за месяц вывезли около 58 тысяч тонн леса

Погрузка в Петрозаводске в сентябре выросла на 10,2%, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Погрузка на территории города Октябрьской железной дороги составила 2,3 млн тонн.

Рост погрузки зафиксирован по большинству номенклатур:



- руда железная – погружено 887,7 тысяч тонн;

- строительные грузы – погружено 1,2 тысяч тонн;

- лесные грузы – погружено 57,8 тысяч тонн;

- бумага – погружено 6,8 тысяч тонн.

С начала 2019 года общий объем погрузки региона составил 20,3 тысяч тонн.