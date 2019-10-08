Из Петрозаводска за месяц вывезли около 58 тысяч тонн леса

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Погрузка в Петрозаводске в сентябре выросла на 10,2%, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Погрузка на территории города Октябрьской железной дороги составила 2,3 млн тонн.
Рост погрузки зафиксирован по большинству номенклатур:
- руда железная – погружено 887,7 тысяч тонн;
- строительные грузы – погружено 1,2 тысяч тонн;
- лесные грузы – погружено 57,8 тысяч тонн;
- бумага – погружено 6,8 тысяч тонн.
С начала 2019 года общий объем погрузки региона составил 20,3 тысяч тонн.
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