Подписаться
Новости. Общество
09:21, 08 Октября 2019
фото: © ОАО "РЖД"

Из Петрозаводска за месяц вывезли около 58 тысяч тонн леса

Загрузка...

Погрузка в Петрозаводске в сентябре выросла на 10,2%, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Погрузка на территории города Октябрьской железной дороги составила 2,3 млн тонн.

Рост погрузки зафиксирован по большинству номенклатур:

- руда железная – погружено 887,7 тысяч тонн;
- строительные грузы – погружено 1,2 тысяч тонн;
- лесные грузы – погружено 57,8 тысяч тонн;
- бумага – погружено 6,8 тысяч тонн.

С начала 2019 года общий объем погрузки региона составил 20,3 тысяч тонн. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ники
2019-10-08 09:34:47
Трындец природе , растащут всё , что не приколочено .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

07.10.2019 15:41
Политкухня
Телеграм: свободный и неуправляемый 1
Запрет популярного мессенджера оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 5
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
07.10.2019 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»