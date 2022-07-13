Из России к концу 2022 года исчезнут популярнейшие чайные бренды

Чаи Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в стране.

К концу года в России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Ekaterra.

«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — говорится в пресс-релизе.

В компании подчеркнули, что выполнят все обязательства перед сотрудниками в соответствии с российским трудовым законодательством.