Из серьезного пожара в Петрозаводске спасли 5 человек

Пожар произошел накануне вечером на Древлянской Набережной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска 20 января в 21.16 привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на Древлянской наб., 26. В 22.30 пожар ликвидирован.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1 БИС". 15 пожарных боролись с огнем.

В результате полностью сгорела одна из квартир.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Спасено 5 человек.