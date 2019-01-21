Из серьезного пожара в Петрозаводске спасли 5 человек

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Пожар произошел накануне вечером на Древлянской Набережной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска 20 января в 21.16 привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на Древлянской наб., 26. В 22.30 пожар ликвидирован.
Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1 БИС". 15 пожарных боролись с огнем.
В результате полностью сгорела одна из квартир.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Спасено 5 человек.
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