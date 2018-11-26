Из сгоревшего дома в Карелии спасли ребенка

Пожар произошел в Олонце накануне вечером, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.45 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Петроградских курсантов.

Из огня спасли троих человек, среди которых был ребенок. Один спасенный получил ожоги.

Дом сгорел полностью.

Пострадавших нет. Причины и виновный устанавливаются.