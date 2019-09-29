Подписаться
Новости. Общество
11:40, 29 Сентября 2019
фото: ТАСС / Артур Лебедев

Из соседнего с Карелией региона отправили пробную "Ласточку" до Финляндии

Загрузка...

"РЖД" было опробовано железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Иматрой.

Российская железнодорожная компания планирует в будущем перевозить между Петербургом и Иматрой до миллиона пассажиров в год, пишет Yle.

В субботу из Санкт-Петербурга в Иматру отправился первый пробный поезд. Целью тестового запуска электрички "Ласточка" было выявить – какие меры необходимы для открытия железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Иматрой. На участке между Санкт-Петербургом и Выборгом поезд достиг скорости 160 км в час. В Выборг электрический локомотив поезда поменяли на дизельный, потому что участок из Выборга до Иматры не электрифицирован.

Заместитель генерального директора "РЖД" Дмитрий Пегов считает возможным, что железнодорожное сообщение будет открыто через пару лет. По оценке финской стороны поезда начнут ходить между Петербургом и Иматрой не ранее 2025 года.

До этого необходимо разрешить ряд вопросов: электрифицировать железную дорогу из Каменогорска в Иматру, построить трехрельсовую железную дорогу из Иматры в Лаппеенранту, а также провести ремонт пристанционных участков Пелкола и Иматра.

В будущем российская сторона планирует перевозить между Иматрой и Петербургом до миллиона пассажиров в год. По маршруту следовало бы три поезда в день. Маршрут следования возможно было бы продолжить до Лаппеенранты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Аналитика

27.09.2019 12:16
Капитал
Въезжай и живи
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 6
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 5
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
28.09.2019 08:15
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»