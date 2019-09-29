Из соседнего с Карелией региона отправили пробную "Ласточку" до Финляндии

"РЖД" было опробовано железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Иматрой.

Российская железнодорожная компания планирует в будущем перевозить между Петербургом и Иматрой до миллиона пассажиров в год, пишет Yle.



В субботу из Санкт-Петербурга в Иматру отправился первый пробный поезд. Целью тестового запуска электрички "Ласточка" было выявить – какие меры необходимы для открытия железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Иматрой. На участке между Санкт-Петербургом и Выборгом поезд достиг скорости 160 км в час. В Выборг электрический локомотив поезда поменяли на дизельный, потому что участок из Выборга до Иматры не электрифицирован.

Заместитель генерального директора "РЖД" Дмитрий Пегов считает возможным, что железнодорожное сообщение будет открыто через пару лет. По оценке финской стороны поезда начнут ходить между Петербургом и Иматрой не ранее 2025 года.

До этого необходимо разрешить ряд вопросов: электрифицировать железную дорогу из Каменогорска в Иматру, построить трехрельсовую железную дорогу из Иматры в Лаппеенранту, а также провести ремонт пристанционных участков Пелкола и Иматра.



В будущем российская сторона планирует перевозить между Иматрой и Петербургом до миллиона пассажиров в год. По маршруту следовало бы три поезда в день. Маршрут следования возможно было бы продолжить до Лаппеенранты.