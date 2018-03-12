Из-за аварии на сетях жителям Древлянки подвозят воду в цистернах

В Петрозаводске без холодной воды остались жители домов на бульваре Интернационалистов.

В домах по бульвару Интернационалистов в ночь на 11 марта отключили холодную воду. Как объяснили в ЕДДС Петрозаводска, отключение холодного водоснабжения произошло из-за аварии на водопроводных сетях. По словам специалистов, для устранения аварии потребуется проведение земляных работ, которые не позволят оперативно вернуть жильцам многоэтажек воду.

"В районе дома №15 по бульвару Интернационалистов произошла утечка, - сообщил дежурный ЕДДС, - будут вестись земляные работы".

Отметим, что, по информации жильцов, отключение произошло 10 марта в районе 22.00.

Как и обещали власти, 11 марта жителям был организован подвоз воды в цистернах. В месте аварии начались земляные работы. Вода в дома начала поступать ночью. Как пояснили рабочие, с проблемой будут еще разбираться, а пока водоснабжение восстановлено с помощью резервных источников.