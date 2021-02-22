Из-за болей, вызванных очками, женщина по ошибке уменьшила грудь

Работавшая секретарем в медицинской компании женщина рассказала о мучивших ее болях, из-за которых она по ошибке уменьшила грудь.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail, 74-летняя Барбара Смит не могла выяснить причину не прекращающихся на протяжении шести лет болей в плечах и затекающей шеи. Пытаясь разобраться в проблеме, она обращалась к специалистам и прошла много курсов различного лечения, согласившись даже уменьшить грудь. Но неожиданно выяснилось, что недуг был спровоцирован ее варифокальными очками.

Из-за особенностей работы женщина проводила за экраном компьютера много времени и иногда сидела возле экрана по 12 часов. Со временем у нее появилось онемение в нижней части шеи, которое позже распространилось и на плечи. Через некоторое время обычные движения начали причинять ей боль. "Я не могла повернуться, чтобы поговорить с кем-нибудь — я должна была повернуться на своем вращающемся кресле. Это было так же больно, как и наклоняться, чтобы заглянуть в духовку или проверить зеркало заднего вида во время вождения", — рассказала Барбара.

Обследовавший ее врач выявил артрит и прописал лекарства, однако препараты не оказали должного результата. На протяжении нескольких лет женщина неоднократно обращалась к разным специалистам и даже уменьшила грудь, полагая, что боли может вызывать ее внушительный бюст.

Причина мучений оставалась неизвестной, пока женщина не пришла к офтальмологу, чтобы проверить зрение. Заметив, что пациентке больно двигаться, врач внезапно спросил, носит ли она варифокальные линзы. "Когда я ответила "да", он заявил, что они могут быть источником испытываемых неудобств, так как я постоянно двигала шеей, чтобы видеть, как следует. Я носила варифокальные линзы порядка 20 лет, и мне казалось невероятным, что эти едва заметные движения могут спровоцировать такую боль", — призналась Смит.

Прислушавшись к врачу, она купила очки с линзами, приспособленными к работе за компьютером, и мучившие ее боли постепенно сошли на нет — через четыре месяца женщина полностью восстановилась.