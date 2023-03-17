Из-за коммунальной аварии закрыли школу в Сегежском районе Карелии

В школе №4 города Сегежа из-за коммунальной аварии нет тепла, детей перевели на дистанционное обучение.

Как сообщается в официальном паблике администрации Сегежского района, в четвертой школе райцентра произошла авария в системе теплоснабжения.



«На магистральном трубопроводе авария. Материалы заказаны, место порыва обнаружено, земляные работы проведены.



Подрядчик постарается выполнить работы в возможно короткие сроки. О завершении работ и восстановлении теплоснабжения в школе будет сообщено», — говорится в официальном сообщении.



Школьников временно перевели на дистанционное обучение.