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Из-за нехватки бумаги в школах Карелии временно отменили Всероссийские проверочные работы

Новости. Общество
11:23, 21 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего» | © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Проведение Всероссийских проверочных работ в школах республики приостановлено, сообщили в пресс-службе Минзобразования Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" позвонила петрозаводчанка, которая сообщила, что в минувшую субботу, 19 марта, ее ребенок пришел из школы и сообщил, что в учебном заведении всех уведомили об отмене ВПР (всероссийских проверочных работ) из-за проблем с бумагой.

Редакция обратилась за комментарием в министерство образования Карелии, где объяснили, что ВПР действительно временно отменены из-за дефицита бумаги.
"Из Москвы от Рособрнадзора ждем документ, где должны быть прописаны сроки переноса ВПР", - объяснили в пресс-службе Минобразования.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске резко и стремительно подорожала офисная бумага. На фоне массового спроса наблюдается дефицит этого товара в магазинах. В специализированных точках продажи покупателей просто встречают пустые полки.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что ежегодная проверочная работа, которую Рособрнадзор пятый год проводит в начале весны в старших и средних классах, оказалась под угрозой срыва из-за неожиданных перебоев с поставками бумаги и картриджей. Несколько школ Петербурга уже получили уведомления о необходимости экономить расходные материалы, необходимые для более важных государственных экзаменов.

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