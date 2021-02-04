Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск
04.02.2021 16:45
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 6
04.02.2021 14:54
Похожее на моток веревки загадочное существо выбросило на пляж
04.02.2021 19:10
"Ковидные пальцы": назван необычный симптом COVID-19
04.02.2021 19:40
"Сегодня вышли на Женин след": родственники пропавшего в лесу Прионежья мужчины просят не останавливать поиски 1
Сегодня 11:00

Из-за неубранных дорог работникам мусоровоза приходится таскать 100-килограммовые контейнеры по снегу (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:55, 05 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Мусоровоз не смог подъехать из-за снежных завалов к контейнерной площадке в Соломенном, и сотрудникам "Автоспецтранса" пришлось самим тащить тяжелые мусорные баки к машине.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлели нелегкий труд работников мусоровозов, которым из-за плохой уборки снега приходится вручную таскать 100-150-киллограммовые контейнеры, прорываясь сквозь снежные завалы.

"Вот в таких условиях приходится работать операторам по вывозу мусора. Снежные завалы в Соломенном. Из-за нечищеных дорог мусоровозы не могут припарковаться к контейнерным площадкам, работникам приходится тащить бак весом более 100-150 кг к машине. И таких баков за смену порядка 300, - написал в комментарии автор видео. - Мусоровозы вязнут в снегу, мусорные баки на себе таскать невозможно, но и график вывоза срывать нельзя. Если никто снег не уберет, то с вывозом мусора могут возникнуть проблемы".

Ранее сообщалось, что на Перевалке лестница превратилась в "горнолыжный склон".

Ее уборку начали только после публикации СМИ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
andruh
2021-02-05 13:26:27
В Финляндии та же служба что вывозит,она же сначало чистит площадки и подъезды к ним...
zanoza
2021-02-05 14:12:57
andruh, что очень разумно! А у нас по уму ничего не делается.
drug
2021-02-05 13:07:52
Ну вот теперь можно смело ставить Петрозаводской мэрии оценку по итогам 3-х дневного небольшого снегопада.
Я голосую за оценку "неудовлетворительно".
И хотелось бы донести до населения как убирают подъезды и территорию у одного дома по ул. Маршала Мерецкова (там проживает ......).
Все эти дни, в период небольшого снегопада, утром и вечером там работал трактор и несколько человек с лопатами (не в жилетках).
А у соседних домов все было завалено снегом.
zanoza
2021-02-05 14:12:03
drug, надо туда от соседних домов снег свалить и будет справедливо :)
Беня
2021-02-05 12:41:28
тяжела и неказиста жысь простого камазиста :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 6
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»