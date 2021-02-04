Из-за неубранных дорог работникам мусоровоза приходится таскать 100-килограммовые контейнеры по снегу (ВИДЕО)

Мусоровоз не смог подъехать из-за снежных завалов к контейнерной площадке в Соломенном, и сотрудникам "Автоспецтранса" пришлось самим тащить тяжелые мусорные баки к машине.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлели нелегкий труд работников мусоровозов, которым из-за плохой уборки снега приходится вручную таскать 100-150-киллограммовые контейнеры, прорываясь сквозь снежные завалы.

"Вот в таких условиях приходится работать операторам по вывозу мусора. Снежные завалы в Соломенном. Из-за нечищеных дорог мусоровозы не могут припарковаться к контейнерным площадкам, работникам приходится тащить бак весом более 100-150 кг к машине. И таких баков за смену порядка 300, - написал в комментарии автор видео. - Мусоровозы вязнут в снегу, мусорные баки на себе таскать невозможно, но и график вывоза срывать нельзя. Если никто снег не уберет, то с вывозом мусора могут возникнуть проблемы".

Ранее сообщалось, что на Перевалке лестница превратилась в "горнолыжный склон".

Ее уборку начали только после публикации СМИ.