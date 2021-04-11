Из-за низкой пенсии вдове Караченцова приходится сдавать недвижимость, чтобы не голодать

После смерти Николая Караченцова его вдова 72-летняя Людмила Поргина живет на одну лишь пенсию и еле сводит концы с концами.

Актер Николай Караченцов скончался в 2018 году. С тех пор его вдова 72-летняя Людмила Поргина живет на одну лишь пенсию. Как сообщает lenta.ru, пенсия заслуженной артистки РФ составляет около 53 тысяч рублей, и чтобы не «умереть от голода», как выразилась сама Поргина, ей приходится сдавать недвижимость, пишет "Узнай все".

Николай Караченцов и Людмила Поргина Ранее Поргина отмечала, что имей она пенсию в размере более 100 тысяч рублей, она могла бы путешествовать, однако на такую разнообразную жизнь у нее нет денег. Все сплетни о покупке дорогих вещей и огромных гонорарах за участие в телешоу Людмила категорически опровергает.