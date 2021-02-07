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Из-за ОРВИ и гриппа в Карелии закрыто на карантин 5 школьных классов и 16 детсадовских групп

Новости. Общество
13:55, 08 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Карелии превышает эпидпорог, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5322 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди населения выше эпидемического порога на 1,4%. В группе взрослого населения 15 лет и старше отмечается превышение эпидпорога на 19,1%.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 778 человек.

В Петрозаводске за неделю - с 1 по 7 февраля зарегистрировано 2347 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 34,9%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 234 человека.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 5-ти классов в 4-х СОШ г. Петрозаводска (СОШ №3, №12, лицей №1, Академический лицей); 16 групп в 12 МДОУ г. Петрозаводска (МДОУ №20, №22, №49, №56, №64, №88, №90, №102, №103, №114, №115 при СОШ №32).

В период с 1 по 7 февраля заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 3,6 раза, зарегистрировано 339 случаев.

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано на 16-ти административных территориях республики и в Петрозаводске.
Количество заболевших внебольничной пневмонией меньше, чем на предыдущей неделе на 84 случаев (-19,9%).

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