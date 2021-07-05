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Из-за привычного образа жизни женщина в Карелии лишилась ребенка и свободы

Новости. Криминал
11:55, 06 Июля 2021
фото: © AP Photo/Charles Dharapak

Суд давал нарушительнице из Медвежьегорска шанс, но она им не воспользовалась, сообщили в прокуратуре Карелии.

Медвежьегорский районный суд в 2019 году приговорил местную жительницу к 5 годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении им должностных обязанностей.

На момент вынесения приговора женщина имела 3-летнего ребенка, поэтому заключение было отсрочено до достижения ребенком 14 лет.

Впоследствии было установлено, что женщина злоупотребляет алкоголем, ведет аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году обратился в суд с целью заменить отсрочку на реальное лишение свободы, однако суд отказал, предоставив жительнице Медвежьегорска шанс изменить образ жизни.

Однако женщина продолжила вести привычный для неё образ жизни, вследствие чего начальник уголовно-исполнительной инспекции вновь обратился в суд с аналогичным ходатайством.

Медвежьегорский районный суд отменил отсрочку приговора, отправив женщину в колонию-поселение. Ребенок был передан органам опеки и попечительства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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наташка
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Ей там лучше
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