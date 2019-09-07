Подписаться
Новости. Экономика
12:00, 07 Сентября 2019
фото: pixabay.com

Из-за проблем с ФЦП Минстрой Карелии создаст проектное бюро

Загрузка...

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии учредит свое проектное бюро для разработки документации.

Об этом в пятницу в законодательном собрании республики сообщил руководитель регионального ведомства Александр Ломако, пишет ТАСС.

"Мы предусмотрели дополнительные ассигнования для нашего бюджетного учреждения дирекции [по строительству], на базе которой планируем создать проектное бюро, что сделает возможным заводить конкретные объекты уже непосредственно в государственное задание бюджетного учреждения и проектировать силами собственных экспертов", - рассказал Ломако.

Одной из причин создания собственного проектного бюро стала сложившаяся ситуация с реализацией федеральной целевой программы развития Карелии. В 2018 году программу пришлось пересмотреть в том числе из-за проектно-сметной документации (ПСД), которая не соответствовала нормативам. По словам заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, по последним данным, ПСД не готова на более чем треть запланированных объектов.

"Бюджетное учреждение содержит в своем функционале конкретное госзадание, куда по поручению правительства будут заводиться конкретные проекты, по которым правительство считает необходимым инициировать разработку документации самостоятельно", - отметил Ломако.

По словам руководителя регионального ведомства, в бюджете Карелии уже предусмотрены необходимые поправки для создания новой структуры. Сейчас ведется работа по аккредитации и лицензированию, также в штат будущего бюро подбирают экспертов.

Министр также исключил возможность ущемления прав частных проектных бюро, принимающих участие в конкурсах на разработку проектов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2019, 09:41
Известная актриса выложила в Сеть фото с отдыха в Карелии
01.09.2019, 09:05
"Они сядут на скамью подсудимых, и это совершенно реально"
03.09.2019, 13:46
Авиакомпания "Победа" на месяц отменила все рейсы из Петрозаводска, сообщают пассажиры
03.09.2019, 10:39
"Я изо всех сил борюсь за жизнь своего ребенка"
06.09.2019, 08:05
Ушел из жизни ветеран военной службы, гвардии генерал–майор Стефан Егорович Борисов
01.09.2019, 11:03
ФОТО: Пьяный водитель на фуре врезался в жилой дом в Кондопоге, где находилась девочка

Аналитика

05.09.2019 10:59
Капитал
Новостройка или вторичное жилье: разбираем плюсы и минусы 1
Заместитель директора по экономике и финансам компании "Баренц Групп" Илья Журавлев рассказал о том, на что обратить внимание при приобретении жилья.
"Современные полигоны – это не просто мусор в яме" 3
03.09.2019 14:14
Дело о банкротстве "Карелэнергоресурса" прекращено 1
02.09.2019 11:58
Выборы станут уроком для всех 2
02.09.2019 10:54
"Такой масштабной модернизации в сфере образования Карелии не проводилось много десятилетий" 13
29.08.2019 12:44
Вся аналитика

Чтиво

03.09.2019 12:30
Без политики
"Здравляндия": новый взгляд на детскую медицину
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
"Никогда не забуду, как меня убивали" 5
30.08.2019 09:55
День Республики: послевкусие 3
26.08.2019 13:06
Идет охота на скрины 1
26.08.2019 10:26
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
06.09.2019 11:10
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»