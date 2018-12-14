Из-за ревности петрозаводчанин дал незнакомцу бутылкой по голове

В полицию Петрозаводска поступила информация об избиении мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В больницу доставили 51-летнего мужчину с травмой головы.

Участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства произошедшего и подозреваемого, 34-летнего ранее судимого местного жителя. По версии правоохранителей, в тот день он зашёл в гости к своей подруге, проживающей в микрорайоне Октябрьский.

Увидев у неё дома незнакомого мужчину, подозреваемый рассердился и ударил его бутылкой по голове. После спешно покинул квартиру, но вскоре был задержан полицией.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.