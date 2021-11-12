Из-за рубки деревьев в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

С 1 декабря изменится схема движения транспорта на Голиковке, сообщили в администрации Петрозаводска.

В декабре на участке улицы Маршала Мерецкова в течение нескольких дней с 9 до 18 часов будет запрещена остановка автомобилей в парковочном кармане от въезда на стоянку торгового центра в сторону улицы Кузьмина.

Ограничения будут действовать до завершения плановых работ по сносу аварийных деревьев.

Вдоль парковочного кармана удалят девять берёз. Из-за серьёзного усыхания крон и повреждения корневой системы растения могут угрожать здоровью граждан, сохранности транспортных средств и безопасности дорожного движения при порывах ветра.

Администрация призывает горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.