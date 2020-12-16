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Слово "кредит" напугало жительниц Карелии, и они потеряли миллион рублей

Новости. Общество
18:20, 17 Декабря 2020
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Жители Карелии продолжают терять деньги из-за действий дистанционных мошенников, заявили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 25-летняя жительница города и сообщила, что у нее обманным путем похитили 160 тыс. рублей. Как выяснилось, девушке позвонили якобы из банка. Сотрудница службы безопасности сообщила собеседнице, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит, и предложила вариант решения проблемы. Для прекращения противоправных действий требовалось обналичить все имеющиеся сбережения и перевести их на безопасный счёт. Петрозаводчанка последовала инструкциям, продиктованным по телефону, и перечислила деньги на посторонние счета.

В схожей ситуации оказалась и 42-летняя жительница карельской столицы. Ей также позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит в размере 277 835 рублей. Под руководством звонившего женщина оформила "зеркальный" кредит на эту же сумму и перевела все деньги на неизвестный ей номер счёта. На этом лжебанкиры не остановились и убедили гражданку продублировать операцию. В итоге она потеряла 555 670 рублей.

В то же самое время в полиции Костомукши проводится проверка по заявлению 26-летней местной жительницы. Действуя по той же схеме, она перевела мошенникам 500 тыс. рублей.

В настоящее время по всем фактам противоправных деяний проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Не вступайте в диалог с незнакомыми людьми, которые заставляют совершить вас какие-либо манипуляции с денежными средствами. Никому не сообщайте персональную информацию и данные банковской карты по телефону. Не переводите личные сбережения на неизвестные мобильные номера или счета.

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