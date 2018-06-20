Из-за возможного закрытия известного строительного гипермаркета Карелии могут возникнуть сложности на рынке стройматериалов

ЦСК закроют: как это отразится на жителях Петрозаводска, затеявших ремонт?

Республиканские СМИ уже сообщали о том, что один из крупных строительных гипермаркетов Карелии находится на грани закрытия. Напомним, 31 мая судья Петрозаводского городского суда Елена Ващенко начала рассмотрение иска городской прокуратуры к руководству гипермаркета ЦСК из-за нарушений требований пожарной безопасности, выявленных после проверки республиканского МЧС в апреле этого года в здании компании на улице Попова, 7. Следующее заседание суда состоится 21 июня.

Петрозаводчане опасаются, что закрытие одного из крупнейших магазинов доставит им дополнительные неудобства. Тем более, что сейчас в разгаре лето – традиционный сезон ремонтов в квартирах. Жители самого большого спального микрорайона привыкли покупать стройматериалы у себя на Древлянке – в гипермаркете ЦСК. Впрочем, приезжают сюда все горожане, а также жители из пригородов. Магазины этой сети есть и в других районах Петрозаводска, однако отличающийся, пожалуй, оптимальным ассортиментом - разнообразием обоев, ламината, краски и т.д., - расположен именно на Попова, 7. Работают в столице Карелии и другие магазины стройматериалов, но их не так много.

Поэтому в случае закрытия этого крупного гипермаркета жителям Петрозаводска нужно будет запастись терпением, так как очереди в оставшихся магазинах наверняка вырастут, а выбор и количество товара уменьшится – ведь склады, как правило, не рассчитаны на резкое увеличение запасов товара.