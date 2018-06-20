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Новости. Общество
14:05, 20 Июня 2018

Из-за возможного закрытия известного строительного гипермаркета Карелии могут возникнуть сложности на рынке стройматериалов

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ЦСК закроют: как это отразится на жителях Петрозаводска, затеявших ремонт?

Республиканские СМИ уже сообщали о том, что один из крупных строительных гипермаркетов Карелии находится на грани закрытия. Напомним, 31 мая судья Петрозаводского городского суда Елена Ващенко начала рассмотрение иска городской прокуратуры к руководству гипермаркета ЦСК из-за нарушений требований пожарной безопасности, выявленных после проверки республиканского МЧС в апреле этого года в здании компании на улице Попова, 7. Следующее заседание суда состоится 21 июня.

Петрозаводчане опасаются, что закрытие одного из крупнейших магазинов доставит им дополнительные неудобства. Тем более, что сейчас в разгаре лето – традиционный сезон ремонтов в квартирах. Жители самого большого спального микрорайона привыкли покупать стройматериалы у себя на Древлянке – в гипермаркете ЦСК. Впрочем, приезжают сюда все горожане, а также жители из пригородов. Магазины этой сети есть и в других районах Петрозаводска, однако отличающийся, пожалуй, оптимальным ассортиментом - разнообразием обоев, ламината, краски и т.д., - расположен именно на Попова, 7. Работают в столице Карелии и другие магазины стройматериалов, но их не так много.

Поэтому в случае закрытия этого крупного гипермаркета жителям Петрозаводска нужно будет запастись терпением, так как очереди в оставшихся магазинах наверняка вырастут, а выбор и количество товара уменьшится – ведь склады, как правило, не рассчитаны на резкое увеличение запасов товара.

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Комментарии

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Алексей84
2018-06-20 15:21:37
Переживать на этот счёт не надо. Всё у Михеева будет хорошо. Возможно, даже лучше, чем было. Купил три здания у Петрозаводскмаша (одно снёс, там будет стоянка для авто), купил здания СТК. Свой бизнес он только расширяет. Корпуса бывшего завода "Онего" на Древлянке он арендует. Перенесёт всю свою торговлю на ул. Заводскую - и нет проблем.
Инженер Брунс
2018-06-20 15:15:04
ха-ха! столица то за Грудинина переживает, то за Ширшину и Васю П впрягается, теперь о цск голова болит.... за себя переживайте! А где купить грудининскую клубнику, не подскажете?
Беня
2018-06-20 14:53:11
Шото скребло у меня на душе, когда я покупал цскшную скидку. Тогда я думал, шо это жаба скребется в нерешительности - душить или не душить, теперь же понятно, шо это была моя гениальная интуиция :)
Может быть отца Евгения немножко и потреплют в этот раз, но я почему-то верю, шо этот жучара в конечном итоге таки выкрутится назло всем своим фанам :)
sherhan2
2018-06-20 14:25:46
Не смешите народ.Хватит рекламировать эту шарагу.
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