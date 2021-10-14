Избранные депутатами 24 представителя Народного фронта получили руководящие посты в парламенте страны

Во вторник, 12 октября, прошло первое заседание Государственной думы VIII созыва, на котором были определены составы комитетов и комиссий, назначены их руководители.

Всего по итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ.

Так, координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая стала первым заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

«У нас есть народная программа, четко прописанная. То, что мы обещали семьям, женщинам, детям — воплощением этой части программы я собираюсь заниматься на посту первого зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей», — сказала Татьяна Буцкая.