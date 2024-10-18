«Избу-читальню» поставят на месте бывшего дома пионеров в Сегеже

Горожане отмечают, что улица преображается.

Красивое бревенчатое сооружение, похожее на избу строят в Сегеже. Информацию об этом сообщили в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.

«На месте бывшего дома пионеров, затем 5 школы, ставят избу-читальню», — сообщили авторы поста.

Пользователи соцсети сказали, что «изба» похожа на беседку. Они отметили, что город заметно преображается.

Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске начали ремонтные работы на реке Лососинки. Очевидец сообщил, что будет новый мост.