«Избу-читальню» поставят на месте бывшего дома пионеров в Сегеже

Горожане отмечают, что улица преображается.
Красивое бревенчатое сооружение, похожее на избу строят в Сегеже. Информацию об этом сообщили в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.
«На месте бывшего дома пионеров, затем 5 школы, ставят избу-читальню», — сообщили авторы поста.
Пользователи соцсети сказали, что «изба» похожа на беседку. Они отметили, что город заметно преображается.
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске начали ремонтные работы на реке Лососинки. Очевидец сообщил, что будет новый мост.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание