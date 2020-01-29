ИЖС может повлиять на рост экономики Карелии больше строительства завода, считает губернатор

Развитие индивидуального жилищного строительства может иметь экономический эффект в целом для Карелии больше, чем от строительства крупного завода.

Такое мнение высказал сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы с вами сегодня формируем инвестиции, заводы, пароходы спускаем и забываем одно, что вот эти 5 тыс. человек в республике, которые хотят построить свой жилой дом – это колоссальный инвестиционный ресурс…Это важнейший экономический ресурс, который по своим итогам, влиянию позитивному на экономику - да он еще может быть перехлестнет ввод в эксплуатацию крупного завода!", - считает глава Карелии. Как он аргументировал свою точку зрения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".