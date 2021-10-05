ИЖС в Карелии выросло к началу осени, несмотря на рост цен на стройматериала

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в Карелии за 8 месяцев 2021 года в рамках ИЖС, выросла на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

«Населением за свой счёт и с помощью кредитов в январе–августе 2021 года построено 914 домов общей площадью 93,4 тыс. кв. метров», — сказано в документе.

Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья в республике вырос до 60,5%. В прошлом году этот показатель составлял 44,3%.

Такая динамика объясняется сокращением строительства многоквартирных домов в республике. Общий объем ввода жилья за 8 месяцев сократился на 6,3%.

Как сообщалось ранее, 15 сентября карельский парламент принял закон о единовременной выплате жителям Карелии, которые будут вводить свои индивидуальные дома в эксплуатацию до конца 2021 года. В правительстве поясняли, что такие выплаты необходимы в связи ростом цен на стройматериалы.