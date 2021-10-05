Реклама

ИЖС в Карелии выросло к началу осени, несмотря на рост цен на стройматериала

Новости. Общество
14:34, 05 Октября 2021
фото: © Митя Алешковский / ТАСС

Новости партнеров

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в Карелии за 8 месяцев 2021 года в рамках ИЖС, выросла на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

«Населением за свой счёт и с помощью кредитов в январе–августе 2021 года построено 914 домов общей площадью 93,4 тыс. кв. метров», — сказано в документе.

Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья в республике вырос до 60,5%. В прошлом году этот показатель составлял 44,3%.

Такая динамика объясняется сокращением строительства многоквартирных домов в республике. Общий объем ввода жилья за 8 месяцев сократился на 6,3%.

Как сообщалось ранее, 15 сентября карельский парламент принял закон о единовременной выплате жителям Карелии, которые будут вводить свои индивидуальные дома в эксплуатацию до конца 2021 года. В правительстве поясняли, что такие выплаты необходимы в связи ростом цен на стройматериалы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Аналитика

Сегодня 14:25
Капитал
Всегда на высоте
Как не оказаться в подвешенном состоянии, знают в компании «Лифтсервис».
«Богач, бедняк» 2
04.10.2021 16:12
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»