Изменена программа капремонта домов Карелии

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Депутаты Законодательного собрания Карелии проголосовали за включение работ по установке септиков в программу капитального ремонта.
На сессии парламента депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, предполагающий внесение изменений в региональный закон "О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РК", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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