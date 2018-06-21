Изменена программа капремонта домов Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии проголосовали за включение работ по установке септиков в программу капитального ремонта.

На сессии парламента депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, предполагающий внесение изменений в региональный закон "О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РК", сообщают "Вести Карелии".

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