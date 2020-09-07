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Изменение прогноза по прожиточному минимуму пенсионера повлияет на размер выплат в Карелии

Новости. Общество
14:54, 08 Сентября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Власти Карелии решили пересмотреть минимальный размер денежных выплат пенсионерам – он будет увеличен по сравнению с первоначальным проектом закона в связи с изменением прогноза по прожиточному минимуму.

Об этом сообщил сегодня представитель министерства социальной защиты Карелии на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

На заседании был представлен проект закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год". Согласно этому документу пенсионеры должны были получать в следующем году денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц. Однако, эту сумму пришлось пересмотреть после того, как Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации изменило прогноз о росте прожиточного минимума пенсионера.

Какая сумма будет заложена в закон согласно новым расчетам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-08 15:32:13
"Согласно новым расчетам, в Карелии минимальные выплаты составят 12249 рублей" , т.е. больше первоначальных данных (12115) на 134 рубля. Пусть "порадуются" пенсионеры неслыханной прибавке к минимальной пенсии.
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