Изменение прогноза по прожиточному минимуму пенсионера повлияет на размер выплат в Карелии

Власти Карелии решили пересмотреть минимальный размер денежных выплат пенсионерам – он будет увеличен по сравнению с первоначальным проектом закона в связи с изменением прогноза по прожиточному минимуму.

Об этом сообщил сегодня представитель министерства социальной защиты Карелии на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

На заседании был представлен проект закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год". Согласно этому документу пенсионеры должны были получать в следующем году денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц. Однако, эту сумму пришлось пересмотреть после того, как Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации изменило прогноз о росте прожиточного минимума пенсионера. Какая сумма будет заложена в закон согласно новым расчетам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".