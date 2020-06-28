Изменения в медосмотре водителей, запланированные на 1 июля, могут быть отложены

Министерство здравоохранения России предложило перенести с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств.

"Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н ”О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)” … заменив в пункте 5 слова ”с 1 июля 2020 года” словами ”с 1 января 2021 года”", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом документа предусматривается обязанность водителей или кандидатов в водители транспортных средств проходить лабораторные исследования на предмет хронического употребления алкоголя при выявлении у них клинических признаков наркологических расстройств.

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