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Изменения в медосмотре водителей, запланированные на 1 июля, могут быть отложены

Новости. Экономика
22:24, 28 Июня 2020
фото: Андрей Свитайло / ТАСС
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Министерство здравоохранения России предложило перенести с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств.

"Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н ”О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)” … заменив в пункте 5 слова ”с 1 июля 2020 года” словами ”с 1 января 2021 года”", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом документа предусматривается обязанность водителей или кандидатов в водители транспортных средств проходить лабораторные исследования на предмет хронического употребления алкоголя при выявлении у них клинических признаков наркологических расстройств.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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