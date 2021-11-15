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Изменения внесены в пригородное расписание автовокзала Петрозаводска

Новости. Общество
07:25, 03 Декабря 2021
фото: © ГУП РК «Карелавтотранс»

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Автовокзал столицы Карелии предупредил пассажиров о внесении изменений в пригородное расписание.

Изменения в пригородном расписании автовокзала Петрозаводска появятся с шестого декабря. Об этом информирует паблик вокзала.

Рейс № 120 «ст. Шуйская»: время отправления переносится с 09:00 на 09:40 (отправление из конечного пункта в 10:35).
Рейс № 120Н «ст. Шуйская через Низовье»: время отправления переносится с 10:40 на 10:50 (отправление из конечного пункта в 11:50).
Рейс № 138 «Спасская Губа»: время отправления переносится с 9:40 на 9:10 (отправление из конечного пункта в 10:55).
Рейс № 103 «Чална»: время отправления переносится с 12:10 на 12:30 (отправление из конечного пункта в 13:15).
Рейс № 102 «гарн. Бесовец»: время отправления в 17:10 будет выполнятся по будням (ранее выполнялся кроме ср и сб).
Рейс № 116 «Пряжа»: время отправления в 8:20 будет выполнятся по вт, ср, чт (ранее вт, чт, вс).
Рейс № 113 «Машезеро/Шапшезеро/Лососинное»: время отправления в 9:40 и 16:40 будет выполнятся по сб и вс (ранее ср, сб).

Отменяется выполнение рейса № 116 «Пряжа», отправлением из Петрозаводска в 5:30 ежедневно.

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