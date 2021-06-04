Изменено движение пригородных автобусов из-за ремонта дороги под Петрозаводском

Ремонт дороги на выезде из Петрозаводска привел к срывам расписания пригородных автобусов, поэтому принято решение изменить маршрут.

Об этом сообщили в администрации городского автовокзала.

«В связи с ремонтом автодороги на Пряжинском шоссе (от переезда до Силикатного кольца), которая стала причиной задержек автобусов Пряжинского и Бесовецкого направлений, вносятся изменения в маршрут движения автобусов данных направлений. Автобусы проследуют после остановки на ул. Достоевского на ул. Новосулажгорскую с дальнейшим выездом через ул. Сулажгорскую на Суоярвское шоссе. Далее автобусы проследуют согласно установленного маршрута», — говорится в сообщении.



Когда восстановится движение по прежнему маршруту, будет объявлено дополнительно.