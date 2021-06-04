Реклама на сайте
Прислать новость
Россияне назвали главные отличия отдыха в России и за рубежом 5
04.06.2021 22:30
Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии
Сегодня 09:21
Переодетого в костюм супермена комика сбил автобус 3
04.06.2021 19:30

Изменено движение пригородных автобусов из-за ремонта дороги под Петрозаводском

Новости. Общество
13:50, 05 Июня 2021
фото: группа "Автовокзал Петрозаводск" Вконтакте

Ремонт дороги на выезде из Петрозаводска привел к срывам расписания пригородных автобусов, поэтому принято решение изменить маршрут.

Об этом сообщили в администрации городского автовокзала.

«В связи с ремонтом автодороги на Пряжинском шоссе (от переезда до Силикатного кольца), которая стала причиной задержек автобусов Пряжинского и Бесовецкого направлений, вносятся изменения в маршрут движения автобусов данных направлений. Автобусы проследуют после остановки на ул. Достоевского на ул. Новосулажгорскую с дальнейшим выездом через ул. Сулажгорскую на Суоярвское шоссе. Далее автобусы проследуют согласно установленного маршрута», — говорится в сообщении.

Когда восстановится движение по прежнему маршруту, будет объявлено дополнительно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 26
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»