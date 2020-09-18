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Изменены правила приема студентов в вузы

Новости. Общество
20:40, 18 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
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Минобрнауки утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 года.

Теперь разрешено проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям (раньше такой опции не было). Как пояснили в ведомстве, это позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу образовательных программ, а затем провести их профилизацию после первого или второго курса, пишет издание "РИА Новости".

Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов, например по физике и информатике. При этом поступающий сможет представить результат ЕГЭ по одному из этих предметов по своему усмотрению.
 
Для учебных заведений это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов – расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ. В министерстве считают, что это нововведение будет востребованно при приеме на направления, связанные с информационными технологиями.
Кроме того, вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования (раньше перечень должен был совпадать со вступительными испытаниями тех, кто поступает на базе школьного образования).
 
Помимо этого, высшие учебные заведения смогут устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, – не менее двух и не более десяти (раньше было не более трех).

Еще учебное заведение должно предоставлять возможность подавать документы в электронной форме.

Также у поступающих появится возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе, например, по другой специальности (раньше это было возможно только при отзыве первого). 
 
Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Она будет проводиться в два этапа: приоритетный и основной, таким образом, произойдет отказ от так называемой второй волны. Если по итогам основного этапа останутся незаполненные места, вузы смогут провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков.

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