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Изменены требования к возрасту школьников для начисления выплат

Новости. Общество
16:29, 02 Июня 2021
фото: Артем Геодакян / ТАСС

Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тыс. рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.

Когда семьи получат выплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Олег
2021-06-02 17:24:50
Бедные наши детки....опять подачки....,ну а "Рывок" когда?
Гость
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