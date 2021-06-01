Изменены требования к возрасту школьников для начисления выплат

Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал глава государства. Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тыс. рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года. Когда семьи получат выплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».