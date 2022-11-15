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Измените жизнь в вашем регионе уже сегодня

Новости. Общество
09:00, 07 Декабря 2022
фото: © ПетрГУ

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Исследователи из ПетрГУ разработали модель психологического благополучия населения Карелии.

Каждый пытается оценить удовлетворенность своею жизнью. По сути «психологическое благополучие» является одним из индикаторов качества и удовлетворенности жизнью, оно считается важнейшим показателем социально-экономического развития как государства в целом, так и отдельных его регионов.

«К сожалению, мы не встречали ранее подобных исследований среди населения Карелии. Следовательно, сложно сказать, насколько жители Карелии удовлетворены своей жизнью, а отсутствие данных о каждом районе Республики может снижать эффективность принимаемых мер» — рассказала Ирина Сорокина, руководитель проекта и студентка магистратуры ПетрГУ.

В результате проекта в первую очередь, была разработана модель психологического благополучия населения Карелии и методика для его измерения. Они размещены на портале «Психологическое благополучие среди взрослого населения Республики Карелия», он бесплатный и общедоступный — https://благополучие10.рф/

Сайт позволяет не только пройти диагностику, но и сразу предлагает рекомендации по результатам тестирования, дает контакты служб, в которые можно обратиться за помощью к специалисту.

Также на нём есть тепловая карта, которая содержит информацию по уровню благополучия по каждому району Карелии. По задумке авторов карта «живая», так как с каждой полученной анкетой меняется — https://благополучие10.рф/карта/

Это классная штука, потому что она позволяет увидеть динамику изменений. Например, выявили, что в одном из районов Республики низкий уровень благополучия. Смотрим по каким факторам проседают показатели. Например, низкое благополучие по фактору «экологическая обстановка»: люди отметили, что в их населённом пункте свалки и накопления бытовых отходов, они считают, что это угроза их здоровью и жизни. Принимаются изменения, например, в районе создаётся организованный вывоз мусора. Со временем мы увидели, что цвет карты стал соответствовать среднему уровню и уровень благополучия вырос.

Соответственно, портал и методика позволяют разработать рекомендации для правительства Карелии и создать условия для повышения психологического благополучия населения.

Измените вашу жизнь в регионе: просто пройдите текст на портале «Психологическое благополучие среди взрослого населения Республики Карелия» — https://благополучие10.рф

Сайт подготовлен студентами и преподавателями Петрозаводского государственного университета в рамках реализации Программы поддержки НИОКР студентов и аспирантов ПетрГУ, финансируемой Правительством Республики Карелия.

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